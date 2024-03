Administrada pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), a casa de praia Zezinho Corrêa vai receber, neste sábado e domingo, 30 e 31/3, a partir das 18h, duas atrações gratuitas, sendo uma com programação especial de Páscoa com a banda Novo Som. O espaço está localizado na avenida Coronel Teixeira, no complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste.

No primeiro dia, 30/3, a banda gospel Novo Som será a atração nacional do espaço, para celebrar o feriado “Sábado de Aleluia”. Há mais de 30 anos no ramo, o grupo é composto pelo vocalista Alex Gonzaga, Mito (teclado) e Geraldo Abdo (bateria).

“A casa de praia é um espaço destinado ao lazer e empreendedorismo, além de promover a cultura e o turismo local. Por isso, estamos felizes em oferecer um fim de semana cheio de diversão e música de qualidade. Este local, que esteve inativo por mais de 20 anos, agora renasce como um autêntico polo cultural e recreativo para as famílias de Manaus. Convidamos você a prestigiar esses shows que ocorrerão ao longo do fim de semana”, convidou o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

Na programação de domingo, 31/3, a ‘Tardezinha’ trará uma variedade de músicas de toadas de boi-bumbá, para movimentar a noite dos manauaras, na voz da cantora Luanita Rangel e da banda Boteco do Boi, que subirão ao palco Murilo Rayol para encerrar o fim de semana com interpretações das tradicionais marchinhas de boi.