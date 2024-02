A Casa de Praia Zezinho Corrêa, administrada pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), será palco, nesta sexta-feira, 2/2, a partir das 18h, da comemoração dos 40 anos de carreira do cantor Cileno. O espaço está localizado na avenida Coronel Teixeira, no complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste.

Na ocasião, o palco Murilo Rayol vai receber duas apresentações, iniciando pelo pré-show do cantor e compositor, Guylherme Araújo, que trará em sua performance os melhores sucessos e suas composições da Música Popular Brasileira (MPB), além de outros gêneros que o artista também explora em seu repertório.

“Vamos receber o Cileno pela terceira vez na Casa de Praia Zezinho Corrêa. Isso me deixa muito feliz, porque entendemos que o espaço está sendo bem utilizado, beneficiando artistas locais e a própria população ao receber os shows. Tragam suas famílias para prestigiarem o show do Guylherme Araújo e os 40 anos de carreira do Cileno”, convida o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

Na programação, o artista vai apresentar músicas dançantes em ritmos de carnaval como o reggae, samba-reggae, ijexá e axé. Acompanhando o vocalista, o baterista Neto Siqueira; o contrabaixista Marcos Cileno e o guitarrista Sérgio.

“A música, para mim, é o ar que respiro, e não me vejo sem exercer a função de cantor. Acredito que meu sucesso venha do carisma dos meus fãs, talento e profissionalismo. A Prefeitura de Manaus tem dado a oportunidade de mostrar meu trabalho e esses 40 anos confirmam meu crescimento e amadurecimento, mas para isso eu tenho que me reciclar. Esse é um dos segredos”, descreveu Cileno.

Segundo o cantor, a casa de Praia Zezinho Corrêa deve ser valorizada pela população e pelos artistas. “Escolhi comemorar neste lugar, porque essa casa é um espaço cultural que precisa ser explorado pelos artistas locais. Aqui é onde se encontra uma infraestrutura profissional de verdade”, completa.