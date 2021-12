Avalie o post

O caso aconteceu na Avenida Nilton Lins, próximo a uma praça de alimentação, no Parque das Laranjeiras. Ninguém ficou ferido

Manaus – Um carro derrubou uma parada de ônibus e um poste na manhã deste sábado (4), na Avenida Nilton Lins, próximo a uma praça de alimentação, no Parque das Laranjeiras, zona centro-sul de Manaus.

Carro derrubou uma parada de ônibus e um poste na manhã deste sábado, 4 (Foto: Reprodução)

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram no local. Por volta das 7h40, a equipe da Amazonas Energia também esteve na área para retirada do poste, que caiu com a colisão.

A parada também será retirada da área para que a via seja liberada. Não informações sobre o condutor do carro.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

