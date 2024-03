Uma carreta com contêiner frigorífico tombou na manhã desta terça-feira (26), na Avenida Coronel Cirilo Neves, no bairro da Compensa, zona Oeste de Manaus.

O veículo estava carregado de carne e tinha como destino o município de Iranduba. O caminhão seguia em direção à ponte Rio Negro, quando tombou na pista ao fazer uma curva aberta. Ninguém ficou ferido.

Com o acidente, houve derramamento de óleo na avenida e foi jogado áreia para evitar incidentes com outros veículos. A carga permaneceu intacta. Policiais estão no local para evitar saques.