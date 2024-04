Apesar da vitória contra o Cobresal por 1 a 0, na Libertadores, o técnico Thiago Carpini viveu na noite de quarta-feira (10) um dos momentos mais tensos desde que assumiu o Sao Paulo, com vaias da torcida e um time que jogou abaixo do esperado. A insatisfação da torcida remonta à eliminação no Paulistão. Em seus 16 jogos à frente do Tricolor, Carpini conquistou oito vitórias, quatro empates e quatro derrotas. No mata-mata, apenas empatou com o Novorizontino e foi eliminado precocemente nos pênaltis. Com tempo para se preparar para a estreia na Libertadores, o time enfrentou contratempos, com três lesões no primeiro tempo contra o Talleres, na Argentina. Mudanças necessárias enfraqueceram a escalação, e a equipe da casa não teve dificuldades em vencer. Mesmo assim, a torcida questiona as escolhas de Carpini e as substituições, considerando que ele tem praticamente o mesmo elenco que conquistou a Copa do Brasil em 2023.

Contra o Cobresal, o placar de 2 a 0 disfarçou as dificuldades enfrentadas pelo Tricolor. Jogando com três defensores, a equipe encontrou dificuldade em furar a defesa chilena. Além disso, lidou com um breve momento de pressão adversária que poderia ter custado a vitória. Apesar da postura defensiva do Cobresal, o goleiro Rafael teve que fazer várias defesas cruciais. Os gols do São Paulo saíram apenas nos últimos dez minutos da partida. “Eu me sinto respaldado. Caso contrário, não estaria aqui. Vivo o que vejo, minha rotina diária, quem me apoia, a diretoria do São Paulo e, principalmente, meu grupo. Acredito que foi nossa melhor semana de trabalho. O comprometimento desses caras, entendendo o momento delicado após uma sequência ruim e a eliminação no Paulistão, que nos entristeceu tanto quanto nossos torcedores, é muito compreensível”, afirmou Carpini, após a vitória na Libertadores.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O início do Brasileirão exigirá regularidade e um calendário mais apertado, obrigando o São Paulo a ser mais consistente. O desafio de Carpini é montar uma equipe que impressione com bom futebol, não apenas contando com talentos individuais como James Rodríguez, Calleri, Lucas ou o estreante André Silva. Apesar das dificuldades e de compreender as vaias, Carpini permanece confiante de que conseguirá se manter à frente do time. O São Paulo volta ao MorumBis no sábado, às 21h, para a primeira rodada do Brasileirão, contra o Fortaleza. O time cearense vem de uma derrota na final do Estadual, mas recuperou o moral após golear o Nacional de Potosí, por 5 a 0, na Copa Sul-Americana.

*Com informações do Estadão Conteúdo