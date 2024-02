O Carnaval do Povão, que integra a programação do Carnaval na Floresta, será realizado nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro. A festividade acontece na Avenida Alphaville, Novo Aleixo, a partir das 19h. A programação inclui diversas atrações e desfile de Escolas de Samba do Grupo Experimental do Carnaval de Manaus, que será realizado no sábado (17/02).

O evento, realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, tem como objetivo reviver os desfiles antigos da cidade de Manaus, onde as agremiações carnavalescas apresentavam seus luxos, alegorias e adereços em um belo espetáculo a céu aberto, nas avenidas Eduardo Ribeiro, nos anos 70, e Djalma Batista, nos anos 80.

O projeto de desfile e carnaval de rua foi criado e desenvolvido pelo Instituto de Desenvolvimento Desportivo e Cultural da Amazônia (IDAMA), que atendeu às necessidades das zonas Norte e Leste de Manaus, recuperando a cultura carnavalesca de rua na cidade.

Em parceria com a União das Escolas de Samba do Amazonas (UESAM), o projeto de criação de novas agremiações surge para gerar mais competitividade e engrandecimento do carnaval no Amazonas, enriquecendo a cultura local.

Como de costume, a avenida Alphaville será passarela para receber as novas agremiações experimentais de Manaus. Em sua primeira edição, o Carnaval do Povão recebeu em três noites, mais de 20 mil espectadores. Economicamente, o tradicional carnaval de rua, gera emprego e renda na área, atraindo diversas exposições e vendas de artigos diversos no local.

Para o secretário de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, Marcos Apolo Muniz, o evento é uma forma de manter viva a cultura popular carnavalesca, além de facilitar o acesso a ela. “É imprescindível reconhecer a importância do Carnaval do Povão como um evento inclusivo, que permite que a população participe ativamente, fortalecendo os laços comunitários e promovendo a unidade através da música e da dança”, salientou Apolo.

Programação do dia 16:

19H30 - Bateria da Reino Unido da Liberdade (Concurso de Drag Queen)

20H40 - Banda Obsesamba

21H40 - Marrakesh

22H30 - Lucas Moura

23H30 - Vanda Guedes

Confira a ordem das agremiações que desfilarão no dia 17 de fevereiro:

21H00 às 21H40 - G.R.E.S. Marquesa Imperial

21H40 às 22H20 - G.R.E.S. União Leste

22H20 às 23H00 - G.R.E.S. Do Amor

23:00 às 23H40 - G.R.A.S.S. Império Do Cajual

23H40 às 00H20 - G.R.E.S. Mocidade Da União

Programação do dia 18:

16H30 - Apuração do desfile das escolas de samba

18H00 - Baile da terceira idade

20H00 - Samba Xote

21H30 - Vanda Guedes

23H00 - Oz Bebês