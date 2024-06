O goleiro do Corinthians, Carlos Miguel comunicou ao time alvinegro após o treino da manhã desta sexta-feira (7), que irá deixar o clube no segundo semestre de 2024. O goleiro aceitou jogar na Europa, na Inglaterra, especificamente. Tanto o time Nottingham Forest, quanto West Ham estão no pário pela disputa do jogador, apesar de já haver um acordo verbal com o Forest. Os dois clubes aceitam pagar o valor estrondoso da rescisão do jogador de 4 milhões de euros, cerca de R$ 23 milhões. Carlos Miguel já tomou a decisão de trocar o Brasil pelo futebol da gringa, mas o camisa 22, entretanto, garantiu que ficará pronto para os jogos que ainda irão ocorrer em junho. A princípio, a ideia do goleiro, que tem contrato até dezembro de 2025, é se mudar para a Inglaterra em julho.

