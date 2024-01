O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), é alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) na manhã desta segunda-feira (29).

A PF deflagrou nova fase da Operação Vigilância Aproximada, que investiga organização criminosa que se instalou na Agência Brasileira de Inteligência (Abin) com o intuito de monitorar ilegalmente autoridades públicas e outras pessoas no governo Bolsonaro.

Agentes federais cumprem mandado de busca e apreensão na casa e no gabinete do vereador, no Rio de Janeiro. Assessores de Carlos Bolsonaro também são alvos da operação.

A PF apura se Carlos Bolsonaro e seus assessores pediam informações para o ex-diretor da Abin, Alexandre Ramagem.

Segundo a investigação da PF, Ramagem comandou um esquema de monitoramento ilegal contra juízes, políticos opositores e parlamentares para atender a interesses políticos e pessoais do ex-presidente Jair Bolsonaro e de sua família.

Carlos Bolsonaro ainda não se pronunciou sobre a operação.

A Operação Vigilância Aproximada, por sua vez, é uma continuação da Operação Última Milha, que, em outubro de 2023, chegou a prender servidores da Abin que usaram indevidamente o sistema de geolocalização de celulares do órgão para coerção.