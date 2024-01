O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) chegou à Superintendência da Polícia Federal (PF) no Rio de Janeiro para prestar depoimento sobre uma postagem feita por ele nas redes sociais em agosto do ano passado. O inquérito está em segredo de Justiça.

Depoimento do vereador não tem ligação com a operação da Polícia Federal sobre a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), no qual foi alvo de buscas nesta segunda-feira (29), relacionada à espionagem ilegal.

Carlos Bolsonaro foi intimado pela PF sobre uma postagem do vereador, feita no dia 27 de agosto de 2023, com mensagem tida como ofensiva ao diretor da diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues.

O filho de Bolsonaro republica uma postagem do perfil “Dama de Ferro” que traz imagens de alusões ao pai morto em forma de sátira que afirma “zero busca e apreensão, zero inquérito, zero perfis bloqueados, zero reportagem em repúdio, pessoas presas: zero”. No título da postagem, a frase “tudo pela manutenção da democracia”.