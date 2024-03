O Flamengo se aproximou de mais um título do Campeonato Carioca. Neste sábado (30), o Rubro-Negro fez 3 a 0 no Nova Iguaçu, no Maracanã, e abriu vantagem na decisão do Estadual. Artilheiro do Carioca, Pedro brilhou novamente, fez dois gols e participou do terceiro, um gol contra de Ronald.

Surpresa deste Campeonato Carioca – ficou em segundo lugar na Taça Guanabara e eliminou o Vasco na semifinal – o Nova Iguaçu tentou dar trabalho ao Flamengo, mas sucumbiu no primeiro jogo da final. Agora, a missão do time da Baixada Fluminense ficou ainda mais difícil. O Rubro-Negro pode até perder por dois gols de diferença que garante o título.

O time de Tite, por sinal, fez mais um jogo seguro. O Flamengo soube controlar a partida e castigar o rival. O sistema defensivo continua intransponível, mas Rossi, que ainda não sofreu gols em jogos oficiais de 2024, precisou trabalhar mais. Ele fez três defesas neste sábado.

Maior campeão do Campeonato Carioca, com 37 títulos, o Flamengo está a um passo de mais uma conquista. O segundo jogo da final será no domingo, dia 7, às 17h (horário de Brasília), no Maracanã. Antes, o Flamengo tem a estreia na Libertadores pela frente. Nesta terça-feira (2), o Rubro-Negro visita o Millonarios, da Colômbia, no Estádio El Campín, em Bogotá, às 19h (horário de Brasília).

