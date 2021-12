Avalie o post

Ávine Vinny, do hit “Coração Cachorro” foi detido na noite desta segunda-feira (13), em Fortaleza, no Ceará

Fortaleza – Cantor Ávine Vinny, 32, conhecido pelo hit “Coração Cachorro”, foi solto nesta terça-feira (14), em Fortaleza (CE), após ser preso por ameaçar a ex-mulher, Laís Holanda, 31. A mulher registrou um boletim de ocorrência na noite da segunda-feira (13) mas retirou a denúncia contra o cantor nesta manhã.

Cantor Ávine Vinny é solto após prisão por ameaçar ex-mulher (Foto: Reprodução / Instagram)

Ávine passou a noite detido na Delegacia de Capturas (Decap), no bairro José Bonifácio, em Fortaleza. Ele ameaçou a ex-mulher e chegou a dizer por mensagens que ela “iria se arrepender”. A Justiça decidiu que o cantor deve responder ao processo em liberdade, sem ser necessário utilizar uma tornozeleira eletrônica.

Laís que também é cantora gravou toda a ligação e partiu para a Delegacia da Mulher em Fortaleza para registrar um boletim de ocorrência. Durante o registro, ela recebia mensagens do suspeito com novas ameaças. Vale lembrar que recentemente Ávine foi um dos famosos que apoiaram a volta do Dj Ivis as redes sociais, após ter sido preso e filmado agredindo a sua mulher.

