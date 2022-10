o candidato a vice-governador, Tadeu de Souza, participou de uma caminhada pelas ruas do bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste de Manaus. Ao lado do governador e candidato à reeleição, Wilson Lima, Tadeu conversou com os moradores e reforçou as propostas para os próximos quatro anos.

Também esteve presente o vice-prefeito de Manaus, Marcos Rotta. Aos moradores, Tadeu de Souza afirmou que nas caminhadas e reuniões do segundo turno é importante ressaltar que o Amazonas está crescendo e no caminho certo. “Continuamos firmes e fortes, trabalhando e conversando com a população.

Com a união do governador Wilson Lima e do prefeito David Almeida, Manaus só tem a avançar, assim como o interior, com a aliança do governador com os prefeitos. É uma gestão de união, de dedicação ao povo”, disse.

