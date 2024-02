A Prefeitura de Manaus vai pagar prêmios que somam R$ 2,79 milhões para quem pagar o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) em dia neste ano de 2024. A campanha de Incentivo ao Pagamento do IPTU foi publicada na edição de sexta-feira (9) do Diário Oficial de Manaus, disponibilizada ao público nesta segunda-feira (12).

Os sorteios dos prêmios em dinheiro serão pagos mês a mês, com datas já definidas pela Semef (Secretaria Municipal de Finanças): dia 27 de março, 24 de abril, 22 de maio, 26 de junho, 24 de julho, 24 de agosto, 25 de setembro, 23 de outubro, 28 de dezembro e 8 de janeiro de 2025.

pra participar de cada sorteio o contribuinte tem que ter quitado a cota única ou estar em dia com o pagamento até a data do vencimento da respectiva parcela do sorteio correspondente. De acordo com a prefeitura, o pagamento gera a participação automática do contribuinte no sistema da Semef.

A campanha visa estimular os contribuintes a quitarem suas obrigações fiscais, com a vantagem de concorrerem a prêmios. Serão 103 prêmios em dinheiro. O primeiro sorteio, de 27 de março, terão prêmios no montante de R$ 780 mil para quem escolheu pagar a cota única do IPTU, assim divididos:

1 prêmio de R$ 500.000,00

1 prêmio de R$ 100.000,00

2 prêmios de R$ 50.000,00 cada

2 prêmios de R$ 20.000,00 cada

4 prêmios de R$ 10.000,00 cada

Entre os meses de abril e novembro, os sorteios terão prêmios no montante de R$ 150 mil para quem escolheu pagar as parcelas do IPTU. Em dezembro, todos os contribuintes pagantes poderão concorrer a prêmios no montante de R$ 510 mil.

24 de abril de 2024: R$ 150.000,00

1 prêmio de R$ 40.000,00

1 prêmio de R$ 30.000,00

2 prêmios de R$ 20.000,00 cada

2 prêmios de R$ 10.000,00 cada

22 de maio de 2024: R$ 150.000,00

1 prêmio de R$ 40.000,00

1 prêmio de R$ 30.000,00

2 prêmios de R$ 20.000,00 cada

2 prêmios de R$ 10.000,00 cada

25 de setembro de 2024: R$ 150.000,00

1 prêmio de R$ 40.000,00

1 prêmio de R$ 30.000,00

2 prêmios de R$ 20.000,00 cada

2 prêmios de R$ 10.000,00 cada

26 de junho de 2024: R$ 150.000,00

1 prêmio de R$ 40.000,00

1 prêmio de R$ 30.000,00

2 prêmios de R$ 20.000,00 cada

2 prêmios de R$ 10.000,00 cada

23 de outubro de 2024: R$ 150.000,00

1 prêmio de R$ 40.000,00

1 prêmio de R$ 30.000,00

2 prêmios de R$ 20.000,00 cada

2 prêmios de R$ 10.000,00 cada

24 de julho de 2024: R$ 150.000,00

1 prêmio de R$ 40.000,00

1 prêmio de R$ 30.000,00

2 prêmios de R$ 20.000,00 cada

2 prêmios de R$ 10.000,00 cada

24 de agosto de 2024: R$ 150.000,00

1 prêmio de R$ 40.000,00

1 prêmio de R$ 30.000,00

2 prêmios de R$ 20.000,00 cada

2 prêmios de R$ 10.000,00 cada

27 de novembro de 2024: R$ 150.000,00

1 prêmio de R$ 40.000,00

1 prêmio de R$ 30.000,00

2 prêmios de R$ 20.000,00 cada

2 prêmios de R$ 10.000,00 cada

28 de dezembro de 2024: R$ 510.000,00

1 prêmio de R$ 200.000,00

1 prêmio de R$ 100.000,00

1 prêmio de R$ 50.000,00

2 prêmios de R$ 30.000,00 cada

3 prêmios de R$ 20.000,00 cada

4 prêmios de R$ 10.000,00 cada

Em janeiro de 2025, terá um único sorteio no valor de R$ 300 mil para os contribuintes que não possuem nenhum débito de IPTU até o dia 30 de dezembro de 2024, com a divulgação em 15 de janeiro de 2025.

