Empresário foi morto dentro do próprio carro

Manaus – Foi divulgado o vídeo de uma câmera de segurança que flagrou o assassinato do empresário Rafael Moura Cunha, 40, morto a tiros dentro do próprio veículo na noite desta quinta-feira (2). O crime aconteceu por volta das 20h, na Rua Perimetral 1, no bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul de Manaus.

As imagens mostram o empresário andando calmamente ao voltar para o carro. No momento em que ele abre a porta e entra no veículo, um homem aparece correndo e atira várias vezes. Depois o atirador fecha a porta e foge.

Segundo a equipe da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atendeu a ocorrência, um motociclista parou próximo ao local de trabalho da vítima e esperou ele voltar para o carro.

Ainda segundo os policiais, o carro de Rafael possui vidros blindados. A motivação do crime ainda é desconhecida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Chegou a ser acionado, mas ele morreu dentro do carro. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso é investigado pela Polícia Civil.

Veja o vídeo:

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

