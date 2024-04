O segundo dia da Câmara Cidadã já começou e segue até às 16h, no Sambódromo de Manaus, bairro Dom Pedro, zona oeste da cidade. Nesta 4ª edição, a ação conta com mais de 50 parceiros e a oferta de mais de 170 serviços gratuitos à população, que seguem sendo ofertados mesmo com a chuva que atinge a capital desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira (12/04).

No primeiro dia de atividades, o projeto da Câmara Municipal de Manaus (CMM), idealizado pelo presidente da Casa, vereador Caio André (União Brasil), realizou 5.350 atendimentos nas áreas de cidadania, saúde, assistência social e jurídica, embelezamento, empreendedorismo, encaminhamentos ao mercado de trabalho, entre outros.

Com os atendimentos deste primeiro dia, a Câmara Cidadã supera a marca de 32 mil pessoas atendidas, somadas as três edições anteriores, realizadas nas zonas leste, sul e norte, em 2023.

Na Tribuna Popular desta sexta-feira, estão previstas as participações de lideranças comunitárias dos bairros Da Paz, Alvorada e Dom Pedro. O objetivo é dar voz aos comunitários da zona centro-oeste, e possibilitar os encaminhamentos das demandas dos cidadãos, a exemplo das outras edições, quando solicitações de moradores das zonas leste, sul e norte foram atendidas, após as tribunas populares serem realizadas nestas localidades.

Serviços desta edição

O projeto tem, pela primeira vez, a parceria entre a Câmara Municipal de Manaus e Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Entre os serviços viabilizados estão atendimentos médicos com clínico geral; além de agendamento para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). Os documentos necessários para o agendamento são número do RG, CPF, dados da residência e telefone para contato.

Além destes, também estão entre os principais serviços cadastro no Sine Manaus, encaminhamento para oportunidades de emprego, emissão de Passa Fácil, emissão de Carteira de Identificação da Pessoa com Deficiência (CIPcD), emissão da carteira intermunicipal – Passe Legal, serviços de habilitação e de veículos, e emissão de credencial de estacionamento para idosos e Pessoas com Deficiência.

Ainda na área da saúde, são ofertados serviços como atendimento psicológico e fisioterapêutico, assistência social e clínica, atendimento fonoaudiológico infantil, aferição de pressão, testagem rápida para sífilis, HIV e hepatites B e C, massagem relaxante, ventosaterapia, teste de glicemia, corte de cabelo, avaliação de bioimpedância, exame de vista, aulas de pilates e zumba.

Também são oferecidos atendimentos jurídicos, renegociação de débitos com concessionárias de água e luz, parcelamento de tributos municipais, entre outros serviços, todos gratuitos.