Os atendimentos serão de forma presencial e on-line e também pelo site

Manaus – Foi divulgado na manhã desta quinta-feira(16), o calendário de matrículas para acesso às redes públicas de ensino em 2022. O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa realizada na sede do executivo estadual, na zona oeste da capital. Os atendimentos serão de forma presencial e on-line, pelo site.

(Foto: Eliton Santos/Semed)

A reserva de vagas será feita prioritariamente pelo site, tanto para rede municipal quanto para a rede estadual, nos 62 municípios. Além do site, todas as escolas das redes estadual e municipal de Manaus estarão abertas para atender o público que não tem acesso à internet.

A Secretaria de Estado de Educação terá 192.755 vagas para atender estudantes em 605 escolas em todo o Amazonas. Deste total, 43.260 são para Manaus, e 149.515, para o interior do estado.

Rematrículas

As rematrículas vão de 20 de dezembro a 4 de janeiro, realizada pela própria escola onde o estudante cursou o ano letivo de 2021, dispensando procedimentos por parte dos pais ou responsáveis. Não serão necessários atendimentos presenciais nestes casos.

Todos os estudantes que estavam matriculados em 2021 já estão com suas vagas garantidas.

Transferências

No dia 5 de janeiro, serão realizadas as transferências por reordenamento. Esse procedimento é feito pelas escolas e informado aos responsáveis. Nos dias 6 e 7 de janeiro, os pais ou responsáveis deverão confirmar as matrículas de maneira presencial.

Caso a escola selecionada para o reordenamento não seja a desejada, posteriormente, no período de transferência geral, os pais poderão buscar outra unidade de ensino pelo site.

Nos dias 10 e 11 de janeiro, o site estará aberto para a transferência de alunos com deficiências. De 12 a 14 de janeiro, será a vez das transferências de todas as modalidades por meio do site.

Para confirmar a matrícula na escola solicitada no procedimento de transferência, será dado o prazo de três dias úteis para apresentação da documentação de maneira presencial, conforme orientações que estarão especificadas no site de matrículas.

Novos alunos

Desde o 1º de dezembro está aberto o cadastro para novos alunos em todas as modalidades de ensino ofertadas pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto e pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), pelo site www.matriculas.am.gov.br.

Nos dias 10 e 11 de janeiro, o site estará aberto para matrículas de novos alunos com deficiência.

Já nos dias 17 e 18 de janeiro, será a vez dos alunos novos de todas as modalidades de ensino, anos e séries fazerem as reservas de vagas.

Aqueles que perderem todos os prazos poderão fazer os procedimentos de que precisam no dia 19 de janeiro de 2022.

Prazos e documentos

Tanto nos casos de transferências quanto para novos alunos, haverá necessidade de confirmação da reserva nas escolas selecionadas. O período será de três dias úteis a contar da data em que foi realizada a reserva.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 12/12/2021

