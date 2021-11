Avalie o post

A equipe técnica esteve no local atendendo às solicitações da comunidade e executando o levantamento para o início dos trabalhos. | Foto: Osmar Neto / Seminf

Manaus (AM) - Para melhorar a acessibilidade de pedestres, crianças e cadeirantes, a Prefeitura de Manaus estuda melhorias de acessibilidade das calçadas no entorno do Parque do Mindu, localizado na avenida São João, bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul. A ação visa atender às solicitações da comunidade e frequentadores do local.

Acompanhado de equipe técnica, o vice-prefeito e titular da Seminf, Marcos Rotta, esteve na manhã desta quinta-feira, 4/11, vistoriando serviços que estão sendo realizados nos bairros da capital e no Parque 10, acompanhou os estudos que vão ampliar a largura das calçadas e darão a correta acessibilidade a todos.

" Estamos aqui para verificar a melhor opção de projeto. É um trabalho simples, mas temos que executar dentro das normas técnicas, afinal, aqui realmente precisa de uma melhor acessibilidade. Vamos começar de imediato, pois a população tem reivindicado. Estamos cumprindo a determinação do prefeito David Almeida, de as obras em toda cidade serem intensificadas. Essa será mais uma melhoria para todos. " Marcos Rotta, vice-prefeito e titular da Seminf



Marcos Rotta, vice-prefeito e titular da Seminf

Na rua 26, do Parque 10, construções irregulares muito comuns na cidade, obstruíram a passagem das águas na rede de drenagem, causando constantes alagamentos na via, nos dias de chuvas.

A situação agravou e a equipe técnica esteve no local atendendo às solicitações da comunidade e executando o levantamento para o início dos trabalhos.

De acordo com Rotta, as construções irregulares são fatores agravantes, para que esse tipo de situação aconteça. Mas as obras irão acontecer para que o problema seja solucionado no menor tempo possível.

" Aqui mais um cenário típico de construções irregulares e essa situação causa a obstrução da rede de drenagem, além de retenção das águas que causa alagamentos e muitos transtornos. Estou aqui com o subsecretário de serviços da Seminf, Egleuson Santiago, com o diretor de engenharia, Alessandro Rodrigues e nosso topógrafo Luiz Gonzaga, uma equipe competente, que tenho certeza que fará um trabalho de excelência, solucionando o problema na área. " Marcos Rotta, vice-prefeito e titular da Seminf



Marcos Rotta, vice-prefeito e titular da Seminf

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Centro Histórico de Manaus recebe mais de mil ações para preservação

Governador Wilson Lima anuncia investimento de quase R$ 800 mi no AM

Área de erosão no Nova Cidade, em Manaus, recebe obras de recuperação



3042-1006

[email protected]

Fonte