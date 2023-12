Aplicativo Caixa Econômica Federal- FGTS.

A Caixa Econômica Federal realiza, em parceria com a Multileilões, o aguardado leilão de 259 lotes de imóveis localizados em diversos estados do país.

Com a intenção de oferecer oportunidades acessíveis de aquisição de propriedades, o evento acontecerá no dia 8 de dezembro, a partir das 10h, por meio do sistema do Mercado Bomvalor.

Com uma ampla gama de imóveis disponíveis, este leilão apresenta oportunidades em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraná, Mato Grosso do Sul, Pará, Bahia, Piauí, Santa Catarina, Distrito Federal, Mato Grosso, Paraíba, Sergipe, Alagoas, Amazonas e Espírito Santo.

Os interessados poderão participar do leilão, explorando a diversidade de propriedades oferecidas, que incluem casas residenciais, apartamentos, terrenos atendendo a diferentes perfis e necessidades de investimento, com uma oportunidade única para quem deseja realizar o sonho da casa própria ou adquirir terrenos como forma de investimentos por meio de um processo transparente e seguro.

Em Maceio (AL), um apartamento de 42 m2 está sendo leiloado com lance inicial no valor de R$ 58.190,99. Indo para a região Centro Oeste, em Val Paraíso (GO), um terreno de 1200m2 foi disponibilizado para leilão com lance inicial no valor de R$ 51.680,00. Já na Bahia, uma casa em Juazeiro de 100m2 está sendo leiloada com lance inicial no valor de R$ 83.148,28.

As informações detalhadas dos imóveis acima, bem com a relação completa dos 259 lotes estão disponíveis no sistema do Mercado Bomvalor.

A multleiões utilizará o sistema do Mercado Bomvalor, única empresa da América Latina que trabalha com a tecnologia Blockchain em todas as etapas de um leilão online, proporcionando um processo transparente e seguro.

Para participar do Leilão é necessário fazer um cadastro digital e habilitar-se para dar lances no app Conta Comprova (disponível para iPhone e Android). Visite o site do Mercado Bomvalor e acompanhe as atualizações e catálogos disponíveis para consulta prévia.

Sobre a Bomvalor

A Bomvalor é um ecossistema de diversos serviços digitais e a única empresa da América Latina a utilizar a tecnologia Blockchain em todas as etapas do processo de um leilão online.

Por meio da Conta Comprova, o acesso ao sistema é realizado de forma segura.

Também faz parte do ecossistema de serviços da Bomvalor, a rede colaborativa, que nada mais é que uma cadeia de leiloeiros que tem por objetivo compartilhar seus ativos com a rede, ampliando a capilaridade das ofertas e a força de venda.

O post Caixa leiloa 259 lotes de imóveis em todo Brasil, inclusive no Amazonas apareceu primeiro em Portal Você Online.