Presidente da Casa Legislativa reafirmou, na primeira Sessão Ordinária de 2024, que certame deve ser lançado em março

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Caio André (Podemos), voltou a destacar, na primeira Sessão Ordinária de 2024, nesta quarta-feira (7), o concurso público da Casa Legislativa, previsto para ser lançado em março.

Ao ressaltar que esse foi um dos compromissos assumidos ainda no início de sua gestão na CMM, o presidente reforçou o objetivo de melhorar o serviço público do parlamento e, sobretudo, valorizar os servidores que já contribuíram com a Câmara e estão aptos à aposentadoria.

Em pronunciamento no Pequeno Expediente, o parlamentar lembrou que a realização de um novo certame é importante, uma vez que o último concurso aconteceu há mais de 20 anos.

“Desde o início do nosso biênio anunciamos que traríamos um concurso público para a Casa, que há muito não se vê, desde 2003. Em março vamos lançar o concurso, com o edital destacando a quantidade e quais vagas estarão disponíveis para a população e, assim, poderemos reoxigenar esse poder”, afirmou Caio André.

Valorização – O presidente enfatizou que o concurso está sendo possível por conta de ações como a convocação de aprovados no certame anterior; e a criação do Programa de Aposentadoria incentivada (PAI), que garante melhores condições para a aposentadoria de servidores que tanto já contribuíram.

“Muitos funcionários aderiram ao programa trazido por esta legislatura. O PAI valoriza o servidor que já prestou o serviço para o parlamento municipal e para sociedade manauara. Com essa adesão o servidor terá a oportunidade de se aposentar com o devido respeito, com o devido reconhecimento desta sociedade. Isso abrirá portas a este concurso público”, concluiu o presidente da CMM.

