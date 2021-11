Avalie o post

Os empreendedores interessados em participar devem acessar o link disponível aqui

Manaus – A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e o Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação (Fumipeq), oferta, nesta terça-feira(9), 50 vagas para um Café de Negócios com Empreendedores, que será realizado no Casarão da Inovação Cassina, no centro histórico, no dia 19 de novembro, das 8h às 11h30.

(Foto: Altemar Alcântara / Arquivo Semcom)

Os empreendedores interessados em participar devem acessar o link disponível e realizar a inscrição nesta quarta-feira(10), a partir das 9h. As inscrições encerram na quinta-feira(11).

O evento é voltado para empreendedores da capital e contará com a participação especial da empresária Sheila Carvalho, criadora da empresa Sheila Cintas.

“A Semtepi promove o primeiro Café de Negócios com Empreendedores, com o objetivo de reunir pequenos e médios empreendedores, além dos autônomos, com a missão de incentivar e fomentar o empreendedorismo local, através de um coworking entre os empreendedores, empresas e serviços. Preparamos uma vasta programação com café da manhã incluso, com muito conhecimento para ser compartilhado. Teremos também a presença de Sheila Carvalho, uma das maiores empreendedoras da região Norte, que compartilhará toda a sua trajetória de sucesso”, ressaltou a diretora de Qualificação Profissional da Semtepi, Rayana Pinho.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 07/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte