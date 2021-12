Avalie o post

Agência já avalia possibilidade de liberar vacinação de crianças com idade entre 5 e 11 anos com doses da Pfizer

O governador de São Paulo, João Doria, afirmou nesta quarta-feira (15) que o Instituto Butantan protocolou nesta tarde uma nova solicitação à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para a aplicação da CoronaVac em crianças de 3 a 11 anos.

Butantan pede à Anvisa para vacinar crianças entre 3 e 11 anos (Foto: Rovena Rosa / Agência Brasil)

“A CoronaVac está sendo utilizada em crianças em diversos países. Pais e mães de todo o Brasil aguardam com ansiedade o momento de imunizar seus filhos”, afirmou o governador.

O novo pedido acontece enquanto a agência avalia liberar a vacinação de crianças de 5 a 11 anos com doses da Pfizer. O processo está em tramitação na agência, e um posicionamento oficial deve ser anunciado até a próxima semana.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 12/12/2021

