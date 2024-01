Palco de um dos espetáculos culturais mais incríveis do mundo, o Bumbódromo de Parintins vai receber, no dia 2 de março, o show do cantor Pablo, o Rei do Arrocha.

O show promete celebrar a jornada do artista, que já somam 20 anos de carreira, conhecido por sua voz única e pela popularização do “arrocha” em todo o Brasil.

O repertório incluirá alguns dos maiores sucessos de Pablo, como “Bilu Bilu”, “Chora, Não Bebê”, “Fui Fiel” e “Por que Homem Não Chora”, além de músicas de trabalho mais recentes, como “Deixa de Caô”, “E ai, Bê” e “Mega-Sena”.

Além de Pablo, o público vai contar com outros grandes shows para 'aquecer' a noite, como a Banda dos Tops. E mais, uma super apresentação dos apresentadores de Caprichoso e Garantido, Edmundo Oran e Israel Paulain.

Fenômeno baiano

Pablo, de 37 anos, criou um gênero popular no Brasil: o arrocha. Ele, que arrasta multidões pelo país, é considerado Rei.

No final de outubro, ele arrastou uma multidão para a Arena da Amazônia, onde gravou o DVD que celebra seus 20 anos de carreira.

Ingressos

Os ingressos estão sendo vendidos na Moderninha Multimarcas e na MJ Informática, em Parintins.

Os valores variam conforme o setor escolhido. Confira valores:

- Arquibancada Central: R$ 30;

- Pista: R$ 50;

- Área VIP: R$ 120 (com acesso Frontstage e bares e banheiros exclusivos).

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (92) 99158-6640.