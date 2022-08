O ator Bruno Gagliasso usou as redes sociais, nesta sexta-feira (26/8), para compartilhar fotos do encontro com o candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

No instagram, o ator falou sobre o conteúdo da conversa com o candidato, entre eles, o combate ao racismo na infância e políticas públicas para a população mais vulnerável.

"Hoje, conversei com nosso próximo presidente sobre a importância do combate ao racismo na infância. Sobre como é fundamental oferecer letramento racial nas escolas públicas e privadas. Como é vital restaurar políticas públicas e trabalhar pelas populações mais vulneráveis, em especial negros, indígenas e quilombolas", escreveu ele.

Bruno falou também como a conversa lhe deu esperanças de um futuro melhor para o Brasil.

"Saio deste encontro com as esperanças renovadas e com a certeza de que outro Brasil, mais justo e solidário, é possível. Um país de todos e todas. Um Brasil de ideias, que investe na educação, que protege seus biomas, que respeita sua gente e permite seu povo a sonhar", disse ele em outro trecho.