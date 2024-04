Uma discussão familiar terminou com um homem esfaqueado na manhã desta segunda-feira (1º), no bairro Jorge Teixeira, na zona Leste de Manaus. A vítima foi identificada como Fábio dos Santos Medeiros, de 29 anos, e o suspeito de esfaqueá-lo é o concunhado, que não teve o nome divulgado.

De acordo com informações repassadas pela esposa de Fábio à polícia, ele foi atacado com facadas ao tentar defendê-la durante uma discussão com o marido da irmã motivada pela construção de um banheiro.

As duas famílias moram no mesmo terreno e o banheiro foi construído numa área externa em que o concunhado afirma ser dele e da irmã de Fábio e acusou o cunhado de invasão.

Nesta segunda, eles discutiram e o homem começou quebrar o banheiro. Fábio se meteu e acabou sendo esfaqueado no braço esquerdo. Ele foi socorrido pelo Samu e levado para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo.

Vídeo gravado por vizinhos mostram o homem deixando o endereço. Ele deve ser autuado por tentativa de homicídio. O caso seja investigado pela Polícia Civil.

A polícia foi acionada e investiga o caso. O suspeito, que não teve o nome divulgado, deve ser autuado por tentativa de homicídio. Vizinhos gravaram um vídeo que mostra o homem deixando a residência.