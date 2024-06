Faltam apenas 9 dias para o fim das votações da primeira fase da categoria Melhor Reality Star do BreakTudo Awards 2024. Como anunciado anteriormente nas redes sociais, hoje, segunda-feira (24), é o dia de revelarmos o último resultado parcial. A terceira e última atualização mostra um ranking dos 10 mais votados entre os dias 6 e 23 de junho.

No resultado parcial, você confere quem são os 10 pré-indicados que receberam mais votos até agora. Não apresentamos os resultados totais nem percentuais, apenas um ranking com os pré-indicados mais votados, do 1º ao 10º lugar. O 1º lugar é o mais votado até agora, seguido pelo 2º lugar como o segundo mais votado, e assim por diante.

As votações da primeira fase da categoria “Melhor Reality Star” do BreakTudo Awards 2024 começaram no dia 6 de junho e irão encerrar no dia 3 de julho. Vinte e quatro ícones dos reality shows competem por 8 vagas de finalistas.

Confira o ranking abaixo:

01º – Juliana Scaglione – Gran Hermano

02º – Constanza Romero – Gran Hermano

03º – Bauti Mascia – Gran Hermano

04º – Davi Brito – BBB

05º – Martín Ku – Gran Hermano

06º – Zoe Bogach – Gran Hermano

07º – Maripily Rivera – La Casa de Los Famosos

08º – Rachel Sheherazade – A Fazenda

09º – Fernanda Bande – BBB

10º – Deniziane Ferreira – BBB

