Equipes se enfrentam nesta sexta (26) pela terceira rodada da fase de grupos do torneio.

O Pré-Olímpico de Futebol Masculino acontece na Venezuela e tem duas vagas para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 em disputa. Brasil e Colômbia se enfrentam no Estádio Brigido Iriarte nesta sexta (26), às 20h (de Brasília), pelo grupo B.

O torneio será transmitido pelos canais SporTV e pela plataforma de streaming Globoplay. As dez seleções filiadas à Conmebol participam. Na primeira fase, com dois grupos de cinco times, as seleções enfrentam as outras que estão na mesma chave.

As melhores de cada grupo seguem para um quadrangular final com pontos corridos em turno único. O primeiro e o segundo colocado do quadrangular vão para Paris. A Seleção Brasileira estreou na competição com vitória por 1 a 0 em cima da Bolívia. Já a Colômbia perdeu para o Equador por 3 a 0.

O post Brasil x Colômbia: horário e onde assistir ao jogo apareceu primeiro em Portal Você Online.