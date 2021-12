5/5 - (1 vote)

O Brasil tem 11 casos confirmados para a variante Ômicron, segundo atualização do Ministério da Saúde nesse domingo (12).

Dos casos identificados, cinco são em São Paulo, dois no Distrito Federal, dois no Rio Grande do Sul e dois em Goiás. Conforme a pasta, duas notificações em Goiás e uma em Minas Gerais estão sendo investigadas.

O quinto caso em São Paulo é de uma mulher de 40 anos que viajou, em novembro, para a África do Sul e França. Ela mora em Limeira, tem o esquema vacinal completo e relata sintomas leves como dor de cabeça e tosse.