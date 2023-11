A seleção brasileira decepcionou nesta quinta-feira, 16, ao ser derrotada por 2 a 1 para a Colômbia, em Barranquilla, em duelo válido pela quinta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. Com apenas três minutos de jogo, o Brasil abriu o placar com Gabriel Martinelli. Apesar do bom início, o time de Fernando Diniz foi dominado no restante do primeiro tempo. Já no retorno do intervalo, os colombianos pressionaram bastante e aplicaram uma virada relâmpago com dois gols de Luís Diaz. Primeiro, o atacante recebeu cruzamento primoroso de Asprilla. Depois, o meia James Rodríguez levantou para Diaz fazer o segundo. Os gols saíram com uma diferença de quatro minutos. Atrás do placar, Diniz ainda lançou Endrick e outros jogadores do banco de reservas, mas não conseguiu alterar o panorama. Com o resultado, a Canarinho cai para o quinto lugar, permanecendo com sete pontos. Já os “Cafeteros” sobem para o terceiro lugar, com nove pontos. O próximo compromisso da Amarelinha será contra a Argentina, nesta terça-feira, 21, no Maracanã. No mesmo dia, a Colômbia visita o Paraguai, no Defensores del Chaco.

