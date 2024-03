Em um grande jogo, a seleção brasileira empatou com a Espanha em 3 a 3, nesta terça-feira (26), no Santiago Bernabéu, em Madri. Os espanhóis abriram 2 a 0 na frente do placar, mas a equipe de Dorival Junior reagiu e buscou o empate. No fim do jogo, a Espanha ficou novamente na frente, mas no último minuto, Galeno sofreu pênalti para o Brasil, e Paquetá empatou a partida.

Dos três gols dos mandantes, dois foram de pênaltis polêmicos, nos quais os jogadores brasileiros reclamaram da marcação. Os gols da Espanha foram marcados por Rodri (2) e Dani Olmo. Os do Brasil foram marcados por Rodrygo, Endrick e Paquetá.

A arbitragem do português Armando Nóbrega foi muito contestada pelos jogadores da seleção brasileira. Aos nove minutos de jogo, João Gomes derrubou Yamal na área, e o árbitro deu pênalti.

No fim do segundo tempo, um lance ainda mais polêmico. Carvajal recebeu em profundidade e caiu após choque com Beraldo. Os jogadores da Seleção questionaram bastante o árbitro pela marcação da penalidade. No último minuto, Carvajal agarrou o pé de Galeno e cometeu um pênalti inquestionável.

O duelo entre as seleções era esperado por ações de combate ao racismo, tendo o atacante Vini Jr como figura central. Os jogadores do Brasil entraram em campo com um casaco preto contra o racismo. Nas arquibancadas, torcedores brasileiros prestaram apoio ao atacante brasileiro. Vini não teve uma boa atuação, mas mesmo assim saiu muito aplaudido de campo no Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid.

O post Brasil faz gol no fim e consegue empate contra Espanha apareceu primeiro em Portal Você Online.