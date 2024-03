Depois da vitória por 1 a 0 sobre a Inglaterra, em Wembley, o Brasil vai a campo às 17h30 (de Brasília) desta terça-feira, no Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, para encarar a Espanha. Mais do que buscar a segunda vitória sob o comando de Dorival Júnior, a seleção tem como objetivo enviar uma mensagem contra o racismo, em resposta aos ataques que Vinícius Júnior vem sofrendo em território espanhol como jogador merengue.

As lágrimas derramadas pelo jogador do Real na coletiva de segunda-feira (25), na véspera do amistoso, deixam claro o quanto a jornada tem sido complicada. “Cada vez estou mais triste e tenho menos vontade de jogar. Mas não vou desistir”, disse o atacante, ao rebater críticas da imprensa espanhola. “Eles (jornalistas) têm que falar menos das coisas de errado que eu faço dentro de campo.”

O amistoso desta terça foi marcado justamente por causa do racismo sofrido pelo brasileiro na Espanha. A CBF e a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) se uniram e organizaram a partida para divulgar campanha com o lema “Uma só pele, uma só identidade”. A figura de Vini será utilizada como símbolo em diferentes ações no Bernabéu, como a colocação de cartazes em várias partes do estádio.

A CBF já fez uma ação contra o racismo na Espanha, em junho do ano passado, quando mandou os jogadores ao gramado com o inédito uniforme todo preto para vencer Guiné por 4 a 1, em Barcelona. Não houve registro de incidentes. Agora, no encontro do Brasil com a própria seleção espanhola, os organizadores do evento colocam o fato de a partida ser realizada na arena madrilenha como garantia de segurança ao atacante.

Titular contra a Inglaterra, Vinícius deve começar jogando mais uma vez, mas a escalação pode ter mudanças, conforme indicado por Dorival Júnior. Apesar do grande clamor popular para que o técnico comece jogando com Endrick, autor do gol da vitória contra os ingleses, a possibilidade já foi descartada.

“O Endrick não inicia como titular amanhã. Com certeza, ele ainda dará muitas alegrias à torcida madrilenha, não tenho dúvidas. É um garoto com um futuro brilhante pela frente. Tudo é questão de tempo, um amadurecimento um pouco maior. Mas, com certeza, a sua torcida o terá contra, infelizmente, mas por muitos minutos dentro de campo. Podem aguardar”, disse o treinador.

Assim como o Brasil agendou dois amistosos com europeus nesta Data Fifa, a Espanha organizou seu calendário com duas partidas contra sul-americanos. Antes do compromisso desta terça, jogando com um time misto, perdeu por 1 a 0 para a Colômbia de Jhon Arias, Luis Díaz e James Rodríguez, invicta há 20 partidas.

Depois da derrota, o técnico Luis de la Fuente dá muito valor ao duelo com a pentacampeã mundial. “Poderia ser uma semifinal ou final de uma Copa do Mundo. Sabemos o quão importante é para o nosso futuro. Com um rival como o Brasil, há muito mais foco e atenção. Queremos estar à altura da atmosfera que é gerada em torno de uma combinação dessas características.”

De la Fuente terá um reforço importante para tentar superar os brasileiros. O volante Rodri, destaque do Manchester City, está disponível depois resolver problemas pessoais que o tiraram do jogo contra a Colômbia e dos últimos treinamentos. Além disso, o treinador deve utilizar os demais titulares que poupou frente aos colombianos.

FICHA TÉCNICA

ESPANHA X BRASIL

ESPANHA – Unai Simón; Carvajal, Laporte, Le Normand e Grimaldo; Rodri, Mikel Merino (Álex Baena) e Fabián; Lamine Yamal, Dani Olmo e Morata.

BRASIL – Bento; Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendel; Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá; Vini, Rodrygo e Raphinha.

ÁRBITRO – António Nobre (POR)

HORÁRIO – 17h30 (de Brasília)

LOCAL – Santiago Bernabéu, em Madri, Espanha.