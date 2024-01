O Grupo de Trabalho da BR-319 realizará, em 16 de fevereiro, uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Roraima para ouvir as contribuições dos roraimenses sobre a importância da rodovia, que não passa em terras do Estado.

O governador Antonio Denarium (PP) disse que a reconstrução da BR-319 trará melhorias econômicas para Roraima, além de garantir desenvolvimento social e, principalmente,

ampliar opções logísticas, permitindo que o estado saia do isolamento terrestre em relação

ao restante do país.

A Secretaria de Planejamento e Orçamento de Roraima informou que atualmente, com a alta produção de soja no lavrado do Estado, os produtores passaram a exportar o grão para outros Estados brasileiros e para países do exterior.

“A via logística para escoamento do produto é pelo porto de Manaus, enquanto uma parcela menor é destinada ao porto de Linden e/ou Georgetown, cidades da República Cooperativista da Guiana. Portanto, neste momento, não há demanda de utilização da BR-319 para este fim”, diz, em nota, a Seplan.

No entanto, o órgão adverte que a dependência de hidrovias impacta no abastecimento de mercadorias no caso de estiagens, como ocorreu recentemente, inclusive com a eventual escassez ou no aumento de preços dos produtos, a exemplo do cimento para a construção civil.

“Neste sentido, reforça que a recomposição da rodovia BR-319 seria uma oportunidade e

alternativa para a entrada de mercadorias em Roraima, as quais poderiam chegar ao

Estado via Manaus e posteriormente pela BR-174″, completa a nota.

A Secretaria de Planejamento e Orçamento de Roraima, contudo, reconhece que não dispõe

de um estudo específico sobre os impactos da rodovia BR-319 na economia de Roraima para apresentar aos integrantes do GT-BR 319 em fevereiro.

Setor produtivo vê alternativa na BR-319

Professor do Centro de Ciências Agrárias, José Barbosa diz que Roraima está diversificando a produção agropecuária local e uma nova rota logística será bom, tanto para o escoamento da produção quanto para a chegada de insumos comprados no Sul e Centro-Oeste, como fertilizantes e ração para animais.

Presidente da Federação do Comércio de Roraima, Ademar Santos diz que a BR-319 será uma alternativa logística para a importação de produtos para a construção civil, tanto para atender o mercado interno quanto para exportar para a Venezuela, que compra bastante esse tipo de produto.

Assim como para os produtos da agropecuária, a logística do comércio de Roraima é feita a partir das hidrovias do Amazonas, para alcançar Belém (PA), e Madeira, para Porto Velho (RO). Nesse sentido, a BR-319 seria um “back up” logístico importante nos casos de vazante e também em eventuais rápidos desabastecimento.

Principais produtos de Roraima

Arroz

Roraima se destaca na produção de arroz, especialmente o tipo irrigado, que é cultivado principalmente na região do Vale do Rio Branco.

Soja

A soja é outro produto significativo em Roraima, cultivada em larga escala, beneficiada pelo clima e solo favoráveis.

Pecuária

A pecuária é uma atividade tradicional e vital em Roraima, com destaque para a criação de bovinos.

Fruticultura

Apresentação da fruticultura em Roraima, com ênfase em frutas típicas da região, como açaí, banana e citrus.

