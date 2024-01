O Botafogo fez o dever de casa e assumiu a liderança do Carioca ao vencer o Sampaio Corrêa por 2 a 0 neste sábado (27), no estádio Nilton Santos. Depois de um primeiro tempo tímido, o Alvinegro fez mudanças que deram maior poder de ataque à equipe no segundo tempo, para sair com a vitória.

Junior Santos abriu o placar nos primeiros minutos e Jeffinho completou o resultado nos momentos finais. A equipe de Saquarema continua sem vencer na competição.

Com a vitória, o Botafogo chegou a nove pontos e assumiu a liderança provisória da competição, uma vez que pode ser ultrapassado a depender dos demais resultados da rodada. O Sampaio Corrêa continua na décima posição, com um ponto, e também pode ser superado.

O Botafogo volta a campo na terça-feira (30), para enfrentar a Portuguesa, no Nilton Santos. O Sampaio Corrêa, por sua vez, enfrentará o Flamengo, no Mangueirão, em Belém, na quarta-feira (31).

