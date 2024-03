O novo e mais aguardado reforço do Inter para 2024, o atacante Rafael Borré, foi apresentado oficialmente na tarde desta quarta-feira (6).

No auditório do Beira-Rio, com a presença da direção e de sócios colorados, o colombiano deu suas primeiras palavras para os torcedores.

Bastante feliz com a chegada ao Colorado, Borré tratou de agradecer aos torcedores antes dos questionamentos da imprensa.

“Obrigado a todo mundo por estar aqui, ao “presi”, a todas as pessoas que ajudaram nisso, minha família, agradecer a torcida, ao presidente, a toda junta esportiva, a todos os sócios. É um passo muito importante, muito lindo em minha carreira, que venha com muito êxito na torcida colorada e no Internacional”, disse Borré.

Inclusive, o atacante contou que a torcida colorada teve papel importante em sua liberação antecipada do Werder Bremen. Anunciado pelo Inter em janeiro, Borré só desembarcou em Porto Alegre nesta terça-feira (5).

Desde sua oficialização como reforço do clube, o presidente Alessandro Barcellos precisou negociar bastante com os alemães.

“Eu acredito que a torcida foi fundamental, não era só aqui no Brasil, na Alemanha, em Bremen se via muito que os torcedores do Inter queria que vir rápido, que a torcida me queria que viesse rápido, para mim isso é algo muito lindo, que me fazia pensar muito que meu futuro estava aqui”, revelou o atacante.

19 sócios-torcedores do clube estiveram presentes na apresentação de Borré, e um deles inclusive pôde perguntar ao final da coletiva. Empolgados, os colorados tiraram fotos e aproveitaram o momento com o novo atacante.

A escolha pelo Inter e pelo Brasil

Há três temporadas na Alemanha, Borré também explicou os motivos que o fizeram retornar para a América do Sul, especialmente para o Brasil. Na resposta, o atacante ressaltou a qualidade e competitividade do futebol brasileiro.

“Creio que os brasileiros deveriam estar orgulhosos da liga que têm. Quando analisei a questão de vir para cá, tem muitas partidas competitivas, grande forte, isso faz a liga ser competitiva. No domínio internacional também está claro, nos últimos torneios internacionais os times brasileiros estão dominando, é uma parte também da decisão de vir para o Inter”, contou Borré.

E dentre as opções brasileiras, o Inter não foi o único clube que se aproximou de Borré. Além do Colorado, o Corinthians e o Palmeiras também tentaram a contratação do atleta. Na resposta, o camisa 19 contou também porque escolheu o clube gaúcho.

“Quando comecei no projeto do Inter, nos processo diretivos, nos torcedores, comecei a me interessar muito mais no que era vir ao Internacional, nesse momento gostei da ideia, creio que foi muito importante o que os dirigentes me mostraram, o projeto que tem. A equipe é muito bem construída, com jogadores de muito nome”, explicou Borré.

O post Borré é apresentado no Inter e conta motivo de escolha apareceu primeiro em Portal Você Online.