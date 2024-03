Com trabalho técnico minucioso, equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) resgataram com vida, na manhã desta terça-feira (12/03), dois trabalhadores, que ficaram soterrados durante um desbarrancamento no canteiro de obra de uma empresa privada no bairro Flores, na zona centro-sul de Manaus. Ao todo, 12 bombeiros e quatro viaturas foram deslocadas para o local da ocorrência.

De acordo com o Centro de Operações Bombeiro Militar (Cobom), o acionamento ocorreu por volta das 10h30 e, imediatamente, foram enviadas equipes de salvamento e resgate para o local do acidente. Para a ocorrência, também foram acionadas equipes da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Polícia Civil e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

“O desbarrancamento na obra atingiu dois trabalhadores. Uma das vítimas foi logo retirada pelos bombeiros e conduzida pelo Samu para uma unidade hospitalar. No entanto, a segunda vítima foi mais atingida, ficando com o corpo totalmente soterrado. As equipes do CBMAM constataram que o homem estava consciente e fizeram uma abertura para que ele conseguisse respirar enquanto escavavam”, relatou o comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilso Muniz.

Após a retirada do segundo trabalhador, que esteve consciente durante toda a operação de resgate, ele foi estabilizado em prancha rígida e recebeu atendimento pré-hospitalar. Na sequência, foi encaminhado pela equipe do Samu para receber atendimento médico em uma unidade hospitalar.