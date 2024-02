Em 2024, pelo menos seis grandes incêndios foram registrados em Manaus. Na maioria dos casos, a suspeita é que os sinistros ocorreram por conta de curtos-circuitos. No acidente de maior proporção, ocorrido na Comunidade Bairro do Céu, mais de 100 famílias ficaram desabrigadas. O Corpo de Bombeiros alerta para os cuidados que a população deve ter.

No dia 20 de janeiro, uma grande nuvem de fumaça preta foi vista de diversos pontos da capital. A causa foi um incêndio que se iniciou na Comunidade Bairro do Céu, no Centro, por volta das 11h15, após um curto-circuito em uma residência. O fogo se alastrou rapidamente para outras casas de madeira. Quase 300 pessoas ficaram desabrigadas, de acordo com a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).

Praça 14

Em outro caso, ocorrido no dia 12 de janeiro, as chamas atingiram 11 casas no bairro Praça 14 de Janeiro, na zona Sul. Na ocasião, foram deslocadas 14 viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) para o local e mais de 40 bombeiros tiveram que atuar diretamente no combate ao sinistro.

Duas semanas depois, no dia 28 de janeiro, um incêndio atingiu novamente o bairro Praça 14. Duas residências foram destruídas na rua Afonso Pena. As chamas foram contidas rapidamente, mas, segundo os bombeiros, o sinistro poderia ter atingido mais de 50 casas na área. Um curto-circuito deu início às chamas.

Empresas

No dia 16 de janeiro, um incêndio destruiu o galpão de uma empresa de reciclagem localizada na avenida Autaz Mirim, na zona Leste. Não houve feridos. Por conta da grande quantidade de materiais inflamáveis no local, uma densa nuvem de fumaça tomou conta da região.

Na madrugada do último sábado (4), o Corpo de Bombeiros combateu um incêndio de grande proporção em uma fábrica de colchões no bairro Distrito Industrial, zona Leste da capital. Ao todo, oito viaturas atuaram na ocorrência e mais de 60 mil litros de água foram usados. Não houve registro de vítimas.

Manaus Moderna

Outro incêndio ocorreu na Feira da Manaus Moderna, no Centro. O fogo começou após um curto-circuito na fiação elétrica de um dos boxes no local. Os populares tiveram que se mobilizar para apagar as chamas. Após 20 minutos, os trabalhadores conseguiram controlar a situação e não houve feridos.

Atenção

De acordo com o comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilso Muniz, os populares precisam se atentar às instalações elétricas em suas residências. “Normalmente esses incêndios têm origem em instalações elétricas mal feitas, subdimensionadas ou em instalações clandestinas. Por vezes, as pessoas ligam geladeira, ferro de passar, máquina de lavar em um único ramal e isso é muito perigoso, pois esses equipamentos demandam muita carga elétrica, podendo iniciar um incêndio”, explicou.

Muniz também alertou para o cuidado com os equipamentos elétricos presentes nas casas e seu tempo de uso. “O ventilador, por exemplo, tem uma bobina e, dependendo do tempo de uso, e se os residentes não se preocupam em limpar, ela pode gerar fagulhas”, destacou.

Conforme o coronel, outro cuidado importante é em relação ao gás de cozinha. “O GLP é mais denso que o ar e tende a se acomodar nas partes baixas. Se você sentir o cheiro de gás dentro da residência, abra as janelas e portas. A ventilação natural é importante. Não acenda fósforos, isqueiros, velas, nem mesmo interruptores. Tudo isso pode gerar uma fagulha, que pode iniciar uma combustão’”, esclareceu.