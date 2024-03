O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a ex-primeira-dama Michelle estarão em Manaus nos dias 10 e 11 de maio. A data foi divulgada pelo deputado federal Capital Alberto Neto (PL), em vídeo publicado nas redes sociais.

“Acabo de sair de uma reunião do Partido Liberal e a data já está fechada na sua agenda. Vai acontecer o evento do PL Mulher. Logo, a nossa eterna primeira dama, Michelle Bolsonaro, vai estar presente também. A data? 10 e 11 de maio”, disse.

Esta é a segunda vez que Michelle Bolsonaro, que é presidente nacional do PL Mulher, vem à Manaus. A primeira foi no dia 11 de outubro de 2022, já no segundo turno das eleições. Na época ela participou do evento ‘Mulheres pelo Brasil’, que serviu como palanque para o marido.

As mulheres representam 45% dos filiados ao Partido Liberal (PL) no Amazonas, conforme dados do site do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) até fevereiro deste ano. O número corresponde a 5.601 eleitoras. Já os homens somam 6.866, o equilavente a 55% dos registrados na sigla.

A presidente estadual do PL Mulher estadual Selma Banes acredita que a vinda de Michelle Bolsonaro trará mais afiliadas. “A primeira-dama tem um ótimo trabalho à frente do PL Mulher e juntas traremos mais mulheres para a política”, disse.

Cidadania amazonense

Na agenda, Michelle deve receber título de cidadã amazonense. A honaria será concedida após a aprovação do Projeto de Lei nº 181/2023, de autoria da deputada estadual Débora Menezes (PL), em abril de 2023.

“Esta homenagem é o reconhecimento pelo trabalho que ela desenvolveu pelo Amazonas, enquanto presidente do conselho do programa Pátria Voluntária, com a distribuição de cestas básicas para famílias ribeirinhas, em situação de vulnerabilidade social, durante o período da pandemia de Covid-19, entrega de brinquedos e de equipamentos essenciais para organizações sociais, entre outras ações”, justificou Débora na proposta, que é presidente do PL Mulher municipal.