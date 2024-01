O mais charmoso de Manaus, o Bloco do Vieiralves, realiza seu primeiro esquenta neste sábado, 27, a partir das 17h, na Avenida Djalma Batista, ao lado do Pátio Gourmet. O evento que será realizado no dia 11 de fevereiro, no estacionamento da Nilton Lins, integra o Circuito Vip de Carnaval que reúne os blocos mais badalados da cidade.

Para comandar o Esquenta do Bloco do Vieiralves, foram convocadas diversas atrações musicais, como: Cauxi Eletrizado, Mikael, Marrakesh, João Victor e Rodrigo, Dennys Salvador, Elite do Samba e Sempre Estrelas. Nos intervalos a folia será comandada pelos Djs Noelle, Dj Toinho, Rafa Militão e Dj Gabe.

A entrada para o setor pista será gratuita a noite toda. A lista vip para o front stage já está aberta e os primeiros 300 primeiros que chegarem ao evento garantem entrada gratuita neste setor até às 19h e até às 20h também garantem o valor promocional do ingresso. Quem não estiver com o nome na lista paga R$ 20 até às 20h, após esse horário todos pagam R$ 30. Quem quiser curtir a festa num espaço ainda mais reservado tem a opção do Lounge assinado pelas marcas ROX, Decreto e Samba Meu Lugar, e os passaportes antecipados tem lote limitado e estão custando R$ 40 e após às 20h o valor será de R$ 50. Os ingressos podem ser adquiridos no Sympla. Maiores informações pelo WhatsApp (92) 98471-6148.

BLOCO

O conjunto habitacional Vieiralves, local que dá nome ao bloco, é localizado no Bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul e há muitos anos se tornou referência devido a sua localização, bares, restaurantes e centros comerciais que movimentam a capital amazonense.

A "Banda do Vieiralves" iniciou em 2011 através da iniciativa de um grupo de empresários da região. Entretanto, depois de quatro edições os empresários simplesmente “desistiram” de realizar o evento por falta de apoio, impasses com o poder público e outros contratempos. E por isso, a “banda” teve sua última edição realizada no ano de 2015.

Após dois anos sem movimentações carnavalescas, um grupo de empresários e moradores reuniu-se novamente e decidiram assumir a missão apostando na realização um evento com alto padrão de organização, transformando a “Banda” em “Bloco”, que teve sua primeira edição na Rua Pará e na estreia já atraiu mais de 30 mil pessoas sendo eleito o “Melhor Bloco de Rua do Carnaval de Manaus em 2018”. Por conta da superlotação de público, o evento teve que ser transferido em 2020 para o estacionamento da Nilton Lins, local com capacidade para mais de 100 mil pessoas e onde é realizado até hoje.

CIRCUITO VIP

O Circuito Vip de Carnaval é composto por 8 blocos carnavalescos. Neste ano, fazem parte do circuito a Noite dos 7 desejos, Bloco Meu Lugar , Bloco do Decreto, Bloco do Axerito, Bloco do Vieiralves , Manaus Fantasy, Bloco do P10 e o Tchau Carnaval que encerra oficialmente o Circuito Vip do Carnaval de Manaus.

O grupo tem a missão de transformar a cidade de Manaus em uma das referências em nível nacional quando o assunto for folia carnavalesca.