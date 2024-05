O lendário Bill Walton, que fez sucesso na NBA durante as décadas de 1970 e 1980, morreu nesta segunda-feira (27). O ex-jogador, que conquistou dois títulos da liga com Portland Trail Blazers e Boston Celtics, lutava contra um câncer há bastante tempo. Além disso, Walton está no Hall da Fama do basquete e atuou como comentarista por anos. Walton entrou na NBA em 1974 como a primeira escolha geral do draft daquele ano. Em Portland, ele se destacou como um dos jogadores mais dominantes da liga, conquistando o título em 1977 e sendo eleito o MVP (sigla em inglês para jogador mais valioso) da temporada seguinte. Posteriormente, ele jogou pelo San Diego Clippers e Boston Celtics, onde conquistou seu segundo título, em 1985. Walton encerrou a carreira em 1988, com números impressionantes, incluindo mais de 6.000 pontos, 4.900 rebotes e 1.500 assistências.

Sua entrada no Hall da Fama ocorreu em 1993 e, desde então, ele se dedicou à carreira de comentarista nos Estados Unidos. A notícia de seu falecimento foi confirmada pela NBA, e o comissário Adam Silver destacou a importância e o legado de Walton para o basquete. Além de sua carreira no basquete, Bill Walton também era pai de Luke Walton, ex-jogador da NBA e bicampeão da liga pelo Los Angeles Lakers. Luke, atualmente com 44 anos, seguiu os passos do pai e atua como treinador, sendo assistente técnico no Cleveland Cavaliers. A morte de Bill Walton representa uma perda significativa para o mundo do basquete, que reconhece sua contribuição e legado para o esporte.

