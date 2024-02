Brasileira ainda vai disputar, neste sábado, a semifinal em duplas.

Bia Haddad Maia está eliminada do WTA 500, em Abu Dhabi. Em jogo eletrizante realizado na manhã deste sábado, a brasileira perdeu a semifinal para a russa Daria Sergeyevna Kasatkina por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 7/6 (7/2) em mais de três horas de partida.

A russa agora espera o resultado do duelo entre a cazaque Elena Rybakina, cabeça de chave número 1 do torneio, e a russa Liudmila Samsonova. Com Luisa Stefani, Bia Haddad ainda vai disputar, neste sábado, a semifinal de duplas contra as norte-americanas Sofia Kenin e Bethanie Sands.

Kasatkina começou o confronto dominando o primeiro set e conseguiu quebrar quatro vezes o saque da brasileira. Após vitória russa por 6 a 3, Bia Haddad parecia não ter reação no segundo set e começou perdendo por 2 a 0. No entanto, conseguiu uma virada por 6 a 4.

Bia conseguiu abrir 2 a 0 no set final, mas o jogo foi para o tie break, e a Russa conseguiu fazer 7 a 2 e garantir a classificação.

