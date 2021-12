Avalie o post

A Caixa paga, nesta terça-feira (14), o Auxílio Brasil para beneficiários que possuem Número de Inscrição Social (NIS) com final 3.

De acordo com o Ministério da Cidadania, do total de 14,5 milhões de famílias atendidas pelo novo programa em novembro, 13 milhões recebiam menos de R$ 400.

O cronograma de pagamentos segue o modelo do antigo Bolsa Família, que pagava os beneficiários nos dez últimos dias úteis do mês. Por conta do feriado de Natal, neste mês, os pagamentos vão até o dia 23.

As informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas podem ser consultadas pelos aplicativos Auxílio Brasil e Caixa Tem.

Fonte: Agência Brasil

Foto: Agência Brasil

Fonte