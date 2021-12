Avalie o post

Os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem verificar a data dos depósitos dos benefícios em 2022.

Para quem recebe um salário mínimo, o depósito que se refere ao mês de janeiro será realizado entre os dias 25 de janeiro e 7 de fevereiro. Já para o beneficiário com renda mensal acima do piso nacional, o pagamento será feito a partir de 1º de fevereiro.

As datas de pagamento vão ser determinadas pelo número final do cartão para quem recebeu recentemente. De acordo com o INSS, para aqueles que possuem o benefício há algum tempo, vale a data que recebem habitualmente.

