5 / 5 ( 1 voto )

O Portal o Poder afirma que o prefeito de Santa Isabel do Rio Negro, José Ribamar Fontes Beleza, conhecido apenas como “Beleza”, do PP, pretende gastar R$ 24 milhões em serviços de locação de máquinas e equipamentos, combustíveis e fretamento de avião. A informação foi divulgada no Diário Oficial da Associação Amazonense dos Municípios (AAM).

Somente com a locação de máquinas e equipamentos pesados a prefeitura pretende gastar R$ 6,3 milhões. Conforme o documento de homologação do Pregão Presencial nº 015/2021, assinado pelo chefe municipal, a empresa que, eventualmente, deve ser contratada e receber sozinha o enorme valor é a J R Fernandes Clementino LTDA, de CNPJ 14.828.471/0001-05.

Conforme dados da Receita, a especialista em obras tem sede em Manaus, no bairro Lírio do Vale. Além disso, ela possui capital de apenas R$ 1 milhão, valor inferior ao da contratação.

CONFIRA O DOCUMENTO

Combustíveis

O prefeito ainda assinou o Registro de Preços nº 002/2021, para a aquisição de combustíveis. Conforme a publicação, as empresas beneficiadas são F. Orlando D. Nogueira F. ORLANDO & CIA de CNPJ 03.892.139/0003-47 e F. Orlando D. Nogueira de CNPJ 03.892.139/0005-09.

As duas empresas tem sede em Santa Izabel e podem ser contratadas pelo valor de R$ 3,1 milhões e R$ 1,9 milhões respectivamente.

Confira o documento:

Fretamento de avião

Para este serviço a prefeitura poder gastar R$ 12,8 milhões, conforme consta no documento de Pregão para registro de preço nº 003/2021. As empresas vencedoras seriam as Rio Purus Táxi Aéreo de CNPJ 18.182.569/0001-80 e CTA – Cleiton Táxi Aéreo LTDA de CNPJ 04.984.400/0001-30.

Confira o documento:

Outro lado

A assessoria do município de Santa Izabel do Rio Negro afirmou ao Portal O Poder que os valores são apenas uma estimativa de preço baseada no ano anterior e que o município não é obrigado a gastar todo o valor.

Além disso, o fretamento de avião seria para transportar pacientes ou corpos de falecidos.

Fonte: Portal o Poder