O paredão do Big Brother Brasil (BBB) 24 desta quinta-feira (11) será exibido no mirante Lúcia Almeida, localizado no Centro Histórico de Manaus.

Isabelle, Beatriz e Davi disputam a permanência na reta final do reality. Um deles será eliminado hoje à noite e os outros dois estarão no Top 4 do programa.

O evento começa a partir das 20h e terá como atrações os cantores Arlindo Neto, Gabriel Tavares, Jardell Bentes e Banda Boteco do Boi. A entrada é gratuita.

Nas redes sociais, a prefeitura de Manaus anunciou que terá telão para transmissão do paredão ao vivo e Wi-Fi liberado para o mutirão #FicaIsabelle.

Como votar no paredão: