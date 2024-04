Rolou ou não? Isabelle e Matteus dividiram o edredom após o Almoço do Anjo e o público logo apontou que os dois teriam, não só se beijado, como também trocado várias carícias. Apesar disso, a sister decidiu desabafar com Davi sobre a aproximação com o gaúcho e revelou o que teria acontecido. O domingo (7) foi agitado no “BBB 24“…

Segundo a manauara, não rolou nada a mais e eles apenas dividiram a mesma cama. O motorista, por sua vez, decidiu dar um conselho para a amiga. “Escuta ao coração. Eu, Davi, sou uma pessoa tão razão e nunca pensei que ia falar assim”, afirmou ele. “Verdade”, concordou a sister. “Tem momentos que a gente precisa deixar o coração falar”, adicionou o motorista de aplicativo.

“Eu sinto que vocês dois precisam deixar o coração falar. O dele já falou, né?! Agora o seu também. Agora só falta vocês terem coragem” , explicou. Davi, então, perguntou se não teve pegação entre eles. “Não, não rolou nada. Se não eu falaria para você” , garantiu Isabelle.

“Não, deixa! Já estou confusa de novo. Já não sou normal, ainda vem esses pensamentos na minha cabeça… Eu sinto muito no meu coração que essa história pode me prejudicar lá fora, de verdade, por isso que eu tenho uma leve dificuldade. Eu quero seguir a linha que eu comecei, ele mesmo era um adversário e eu mudei ele de lugar. Eu não fui coerente com a minha palavra, isso pode pesar contra a gente”, acrescentou Cunhã.

Mais cedo, Davi chegou a flagrar Isabelle e Matteus juntos. Em seguida, ele foi contar para Beatriz e Alane, que não ficaram felizes com a situação. Elas comentaram que terão que pedir desculpas a Deniziane – com quem Alegrete viveu um relacionamento no início do jogo – quando saírem da casa.

Além disso, elas opinaram sobre a felicidade do baiano com o suposto beijo entre os brothers. “Lógico que ele tá feliz, é o pódio dele. E se fosse eu também estava gritando: ‘finalistas, finalistas!’”, disse a vendedora.

