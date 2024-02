Lucas Henrique é o último a deixar a prova do Líder do Big Brother Brasil 24, após quase 9 horas de disputa. Beatriz foi a penúltima a sair da dinâmica.

A manauara Isabelle foi a quinta participante a sair da prova. Mesmo com ajuda de Raquele, a cunhã-poranga do Garantido não conseguiu completar o percurso da dinâmica a tempo e é desclassificada. Com o resultado, a sister cai no choro.

"Deus sabe o que faz", diz Isabelle após ser desclassificada. Marcus Vinicius abraçou a sister e declarou: "Ô meu amor... Calma, tá tudo bem". Isabelle, então, começa a chorar. Em seguida, ela desejou boa sorte ao demais participantes.

A manauara caiu no choro após a eliminação - Foto: Reprodução

Giovanna foi a única que não participou da prova de resistência por recomendações médicas. A sister sofreu uma fratura no pé durante o programa.

Confira a ordem de saídas da prova: