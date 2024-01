Na tarde desta sexta-feira, Isabelle Nogueira passou mal durante uma sessão de exercícios na academia do Big Brother Brasil. Ela precisou da ajuda dos outros brothers.

Isabelle recebeu ajuda imediata de Davi, Deniziane e Luigi, que se aproximaram para tentar ajudá-la. Deniziane, preocupada com a situação, logo pediu um banquinho para que a participante pudesse esticar as pernas.

"Está tudo zonzo na minha frente", diz Isabelle, após sentar.

Os confinados lembram Isabelle de respirar corretamente. "Enche bem o pulmão de ar", diz Matteus. Na sequência, eles sugerem que a pressão da sister pode ter caído durante a sessão de exercícios.

A produção do programa orientou que a participante fosse levada para o confessionário. Davi carregou Isabelle no colo. A participante entrou no cômodo sozinha para receber um atendimento especializado e avaliação médica.