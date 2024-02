Isabelle, Alane, Beatriz e Juninho formam o sétimo Paredão do BBB24. Os quatro participantes disputam a permanência no reality show após a dinâmica de formação deste domingo (04).

A dinâmica para formação do Paredão quádruplo desta semana teve início com o Big Fone nesta tarde. Davi atendeu o telefone e, além de ganhar imunidade, teve que distribuir nove pulseiras vermelhas para os colegas de confinamento, dividindo a casa em dois grupos.

Na votação deste domingo, Beatriz foi indicada direto pela líder Fernanda. Já Alane, Isabelle e Juninho foram emparedados pela casa, após votação entre os grupos.

Um dos brothers ainda teve a chance de se salvar na prova Bate e Volta. Os quatro emparedados pela casa participaram da disputa e Marcus Vinicius se livrou da berlinda. Com isso, Alane, Beatriz, Isabelle e Juninho disputam o sétimo Paredão do Big Brother Brasil 24.

Pela primeira vez na edição, a votação do público será para eliminar um participante do reality show. A eliminação acontece na próxima terça-feira (06), e apenas um brother deixará a casa do BBB.