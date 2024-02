Após ser consagrado como novo líder, Lucas Henrique conversou com Isabelle. O brother falou sobre a decisão de colocar a manauara “Na Mira do Líder”.

Além da cunhã-poranga do Garantido, Lucas pode indicar Davi, Fernanda ou Deniziane diretamente ao paredão neste domingo (11).

"Isa, você sabe que você não é a minha opção de voto, né?", diz Lucas.

Isabelle rebate: "Então, por que você me deu a pulseira?". Lucas desconversa. "Porque dentre as opções...".

A manauara questiona que, de certo modo, ela ainda corre risco de ser indicada direto para o Paredão. "Sobrar só eu... Aí tu tá lascado", diz ela.

"Não dá para sobrar uma pessoa só. Será que dá?", questiona Lucas Henrique.

"Não, pelo menos duas", responde Michel. Os brothers levam em conta as chances de algum dos que receberam a pulseira do “Na Mira do Líder” ganhar a Prova do Anjo ou serem imunizados.

Mais cedo, em um papo com Fernanda, Lucas Henrique havia dito que Isabelle poderia ser uma opção para o paredão.

"A primeira opção é o Davi. Caso não seja o Davi, talvez a Cunhã ou a Anny", disse o líder.