O BBB 24 está conseguindo manter o enredo até a reta final, e um erro crucial de Alane Dias e Beatriz Reis acabou de fortalecer ainda mais Davi como favorito a ganhar o prêmio. Além disso, as duas colocaram seus lugares na final em risco, pois o público está afirmando que elas duas estão com inveja de Matteus e Isabelle.

Beatriz, que era vista como presença garantida ao lado de Davi na final, parece estar prestes a perder esse lugar. Tudo começou quando Alane e Beatriz incentivaram Matteus e Isabelle a se aproximarem, insinuando que eles formavam um casal bonito. Ontem, Matteus, ao ganhar o anjo, decidiu convidar Isabelle e Davi para seu almoço, já que havia convidado Beatriz e Alane outras vezes.

No gramado, durante a tarde de ontem, Alane e Beatriz entraram em paranoia, achando que sua atitude de incentivar o relacionamento entre Matteus e Isabelle era prejudicial para elas no jogo, pois Davi era o favorito. Com o casal formado, eles ganhariam força no Brasil, e Alane e Beatriz correriam o risco de serem eliminadas fora do top 3.

Além disso, Alane e Beatriz compartilharam esses pensamentos com Davi, e ele, por sua vez, comentou com Isabelle que as duas não estavam felizes com a felicidade deles dois juntos (Matteus e Isabelle).

Hoje de manhã, Beatriz verbalizou para Matteus, Isabelle e Davi essa preocupação dela e de Alane em terem incentivado o relacionamento de Matteus e Isabelle no jogo. Essas declarações não foram bem recebidas aqui fora, e o Twitter está detonando as duas.

Eu tô DESACREDITADO que Beatriz teve a capacidade de confessar que ela e Alane estão com inveja do Matteus e Isabelle. Essas aí são surreais. É o cúmulo essas duas na final do programa. #BBB24 pic.twitter.com/NYa6J5TMo1 — thiago (@httpsrealitys) April 8, 2024

#BBB24 E no final quem ficou incomodada com a felicidade alheia foi a Bia, que tanto pregou que tinham inveja da felicidade dela ! pic.twitter.com/ruuWFGF9JD — Lorran José (@lorran_jose) April 8, 2024

Quando alguém tiver dúvida do que é Inveja, mostre esse vídeo.!#BBB24 pic.twitter.com/UyAOCTjqVd — DᗩᒪYᒪINHᗩ (@DalylaValle) April 8, 2024

Beatriz e Alane conseguiram se tornar odiadas logo na reta final. O Buda sai amanhã, e as próximas duas a deixarem o programa são elas. Bia e Alane deixaram a máscara de inveja cair logo na reta final. Agora a final tem que ser Davi, Matheus e Isabelle.#BBB24 pic.twitter.com/B20EMD5VHW — murilo (@itsmurylo) April 8, 2024

