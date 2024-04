O Bayern de Munique garantiu uma vitória crucial neste sábado (13) ao derrotar o Colônia por 2 a 0, na Allianz Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Alemão. Com gols de Raphaël Guerreiro, aos 20 minutos do segundo tempo, e Thomas Müller, já nos acréscimos, o Bayern manteve viva sua disputa pelo título, impedindo que o Bayer Leverkusen conquistasse a taça até pelo menos este domingo (14), quando enfrentará o Werder Bremen. O Leverkusen, comandado pelo técnico Xabi Alonso, está na liderança com 76 pontos, enquanto o Bayern ocupa o segundo lugar, com 63 pontos. Faltando cinco rodadas para o fim do campeonato alemão, os Leões precisam dos três pontos para garantir matematicamente o título da Bundesliga.

Outras equipes da parte superior da tabela também tiveram vitórias importantes nesta rodada. O RB Leipzig derrotou o Wolfsburg por 3 a 0, enquanto o Borussia Dortmund venceu o Borussia Mönchengladbach por 2 a 1, fora de casa. Apesar dessas vitórias, ambas as equipes não têm chances de conquistar o título. Mesmo o Bayern apenas mantém um sonho distante. A equipe bávara se concentra mesmo na Liga dos Campeões da Europa. No meio de semana, o time de Munique jogou a partida de ida das quartas de final contra o Arsenal, empatando por 2 a 2 em Londres. O atacante Kingsley Coman saiu lesionado do jogo e pode ficar de fora das próximas partidas. “Esperamos que não fique meses afastado. Veremos o que o exame exato revela e o que resulta dele, mas devemos esperar que nas próximas semanas ele não esteja disponível”, disse o diretor esportivo do Bayern, Christoph Freund,

*Com informações da AFP